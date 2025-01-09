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Житель Кубани ранил знакомого во время охоты на медведя

В Мостовском районе Краснодарского края местный житель ранил своего знакомого во время охоты на медведя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемый вместе со своими знакомыми отправился в охотничьи угодья, расположенные в п. Узловом. Они планировали охотиться на медведя. Однако житель Лабинска, заметив зверя, не оценил безопасность своих действий и выстрелил из ружья. Пуля попала в одного из участников охоты.

В суд передано уголовное дело, возбужденное по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Задержанному охотнику грозит арест на срок до шести месяцев.

Алина Зорина

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