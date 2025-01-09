В Адыгее за 20 млрд рублей запустят новую картоноделательную машину

Холдинг SFT Group инвестирует 20 млрд руб. в запуск новой картоноделательной машины в Адыгее. Как сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу компании, проект, получивший название «Оштен», запущен для развития гофропроизводства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Новую машину запустили на территории действующего предприятия «Картонтара». Там впоследствии создадут дополнительную инфраструктуру.

Представители холдинга отмечают, что SFT Group в ближайшее время увеличит гофропроизводство на юге РФ, в связи с чем нужно будет транспортировать дополнительное сырье из центральных регионов. К 2030 году объем перевозки планируют увеличить до 250 тыс. тонн в год, а средняя цена транспортировки одной тонны, по предварительной оценке, достигнет 8–10 тыс. руб., логистика повлечет дополнительные затраты для гофропроизводства.

«Таким образом, потенциальная экономия при производстве тарных картонов на месте после запуска новой бумагоделательной машины — более 1 млрд руб. в год»,— отметили в SFT Group.

В первом квартале 2025 года предприятие планирует достроить завод по производству гофроупаковки. Его возводят на территории действующего предприятия «Картонтара» в Майкопе.

Татьяна Ручкина