Президент поручил начать откачку мазута в Черном море до повышения температуры

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил минимизировать ущерб от разлива мазута в Черном море до повышения температуры воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

К этому моменту, по словам главы государства, должны быть начаты «если не все, то основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии». Президент поручил оперативно сверстать предложения по ликвидации экокатастрофы и начать их активную реализацию.

Владимир Путин назвал разлив мазута в Черном море одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы. При этом он раскритиковал работу властей и ведомств, участвующих в ликвидации экокатастрофы, назвав ее недостаточной.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Всего были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.

На Кубани уже почти месяц борются с выбросами нефтепродуктов на берег. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В крае работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.

Через неделю после крушения танкеров первые локальные выбросы мазута также были замечены на восточном берегу Крыма. В границах Керчи и Ленинского района ввели режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе.

Татьяна Ручкина