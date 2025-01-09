На Кубани собран основной объем выбрасываемого на побережье мазута

В Краснодарском крае специалисты и волонтеры собрали основной объем выбрасываемого на побережье мазута. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина доложил глава МЧС России Александр Куренков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Пономарёва Фото: Екатерина Пономарёва

В Краснодарском крае продолжаются повторные локальные выбросы мазута на побережье, их ликвидируют. По словам главы МЧС, на береговой линии основной объем нефтепродуктов собран.

Александр Куренков отметил, что на побережье Кубани почти ежедневно происходят повторные выбросы. В частности, это случается в результате сильного ветра и нагонной волны.

Алина Зорина