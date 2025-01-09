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Власти Кубани назвали фейком открытие в Анапе инновационных мазутных ванн

Информация о том, что в Анапе по инициативе администрации города открывают инновационные мазутные ванны, не соответствует действительности. Ранее такой фейк распространился на нескольких сайтах и в Telegram-каналах, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

«Даже как шутка сама по себе не очень смешная, учитывая труд более чем 20 тысяч людей, которые с 17 декабря участвовали в уборке мазута с пляжей Черноморского побережья. Плюс факт в том, что эту картинку распространяют как серьезную информацию в продолжение предыдущего фейка»,— комментируют власти Кубани.

В оперштабе подчеркнули, что власти Анапы, Краснодарского края, федеральные структуры и волонтеры с первого дня выброса на побережье нефтепродуктов делают все, чтобы к началу туристического сезона на пляжах и в море следов мазута не осталось. Власти напоминают, что на береговой линии работают тысячи человек и сотни единиц техники, подчеркивая, что «мазут вреден для здоровья, при его уборке следует соблюдать требования безопасности».

Татьяна Ручкина

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