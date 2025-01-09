Депутат Госдумы Юрий Напсо прокомментировал возможное лишение мандата за прогулы

Депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо в ответ на вопрос о возможном лишении полномочий из-за прогулов заявил о том, что отсутствовал из-за болезни. Об этом господин Напсо сам рассказал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Я предоставил все документы председателю партии ЛДПР Леониду Слуцкому, а он направил их председателю Госдумы Вячеславу Володину. Речь идет о медицинских документах, периодически я докладываю о своем состоянии, представил все больничные листы, диагнозы. Сейчас я готовлюсь к серьезной операции»,— прокомментировал Юрий Напсо.

В декабре 2024 года председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил рассмотреть возможность лишения полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо. Сообщалось, что парламентарий на протяжении двух лет систематически игнорирует заседания Госдумы, а также не принимает участия в работе комитета по государственному строительству и законодательству, где занимает пост первого заместителя председателя.

Юрий Напсо избирался депутатом Госдумы начиная с пятого созыва. Кроме того, он входит в состав восьмого созыва с сентября 2021 года.

В октябре текущего года Центральный районный суд Сочи, по иску Генпрокуратуры, обратил в пользу государства имущество, которым, как утверждается, владели господин Напсо и аффилированные с ним лица. Речь идет о долях в компаниях ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол», а также о недвижимости, автозаправочных станциях и земельных участках в Сочи. Депутат подал апелляцию, заявив, что информация о принадлежности ему этих активов является ошибочной.

Юрий Напсо родился 17 апреля 1973 года в Туапсе. В 2000 году он окончил Адыгейский государственный университет по направлениям «история» и «юриспруденция», а через семь лет — аспирантуру Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова. Является кандидатом исторических наук. До избрания в Госдуму занимался предпринимательской деятельностью, в том числе был гендиректором ЗАО «Роснефтересурс» и входил в совет директоров ОАО «Туапсегоргаз». В 2013 году участвовал в выборах главы Майкопа, но занял шестое место с результатом 1,58%.

Тат Гаспарян