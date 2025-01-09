Обломки БПЛА упали на дом в Славянском районе Кубани
В станице Петровской Славянского района обломки сбитого беспилотника упали на частный дом, повредив кровлю и газопровод, а также выбив окна. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
По словам главы региона, пострадавших нет, расселение жильцов не требуется. На месте работают экстренные службы. Глава муниципалитета Роман Синяговский получил поручение помочь пострадавшим в восстановлении имущества.
Всего в ночь на 9 января средства ПВО сбили девять БПЛА над Кубанью.