Суд назначил дату рассмотрения дела о попытке отравления летчиков в Армавире

Южный окружной военный суд назначил на 13 января первое слушание по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. Как сообщает пресс-служба суда, заседание пройдет в Ростове-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Попытка убить выпускников авиаучилища была совершена 20 октября 2023 года. Ее, по версии следствия, совершил уроженец Мелитополя Егор Семенов, который в 2022 году стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины.

Ему поручили организовать убийство выпускников Армавирского авиаучилища, пообещав за работу 400 тыс. руб. Для выполнения плана Егор Семенов прилетел в Армавир. Там он добавил в алкоголь и торт токсичное вещество кордиамин и передал продукты курьеру, который доставил их в один из ресторанов, где проходила встреча выпускников училища.

Летчики не смогли выяснить отправителя. Посчитав подарок подозрительным, выпускники передали продукты правоохранителям, которые с помощью экспертизы установили, что они отравлены.

Ранее прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Егора Семенова. Он обвиняется по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Татьяна Ручкина