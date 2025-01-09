На береговой линии Кубани собрали около 140 тысяч тонн загрязненного песка

В Краснодарском крае специалисты и волонтеры собрали 139 тыс. т загрязненного мазутом песка на береговой линии. Определены шесть основных участков сбора нефтепродуктов, протяженность которых составляет 63 км, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства природы Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства природы Краснодарского края

Глава ведомства рассказал президенту Владимиру Путину о ликвидации последствий крушения двух танкеров в акватории Керченского пролива. По его словам, проводится постоянный мониторинг состояния поверхности воды и береговых отложений, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли из космоса и периодических полетов авиационной техники.

В акватории Керченского пролива обследовали более 1,5 тыс. км, собрали 25 т нефтесодержащей жидкости. В районе затонувших танкеров также отслеживают обстановку, используется телеуправляемый необитаемый подводный аппарат.

В Крыму вывезли на полигон свыше 270 т загрязненного песка и грунта для утилизации. В черте Севастополя подготовили к вывозу 141 т песка. Общая численность личного состава и техники превышает 8 тыс. человек и 800 единиц техники.

Глава МЧС России рассказал, что для всех задействованных сил организовано полноценное обеспечение. Созданы комфортные условия для отдыха, а также спланирована ротация личного состава. Всем предоставляется горячее питание, средства индивидуальной защиты и необходимый инвентарь.

Алина Зорина