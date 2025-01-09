В Краснодаре, Сочи и других городах Кубани установили 42 электрозарядные станции

За 2024 год в Краснодарском крае установили 42 электрозарядные станции. Они появились в Краснодаре, Сочи, Армавире, Геленджике, Анапе, Апшеронске, Новороссийске и Горячем Ключе, а также Темрюкском и Мостовском районах, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Всего станции появились в 19 муниципалитетах. Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник, реализация программы по созданию сети электрозарядных станций позволяет создавать комфортные условия для владельцев электромобилей и стимулировать рост популярности экологически чистого транспорта. На сегодняшний день на территории края работают 197 таких станций.

Господин Шапошник напомнил, что годом ранее, в 2023-м, на территории края установили 66 зарядных станций. С этого момента началось активное развитие инфраструктуры для электротранспорта.

Вячеслав Рыжков