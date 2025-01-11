Осень мегаломана

«Мегалополис» — грандиозный фильм-проект 85-летнего Фрэнсиса Форда Копполы, вызвавший шквал эмоциональных откликов в диапазоне от шедевра до провала,— добрался до российских экранов. Логичный итог пути, пройденного легендарным режиссером, видит в этом произведении Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завораживающий беззащитной искренностью «Мегалополис» почти полностью выполнен на компьютере

Фото: «Экспонента» Завораживающий беззащитной искренностью «Мегалополис» почти полностью выполнен на компьютере

Фото: «Экспонента»

События «Мегалополиса» разыгрываются в условном времени, которое можно назвать будущим в прошлом. Стиль фильма — ретро-футуризм с опорой на ар-деко и экспрессионизм «Метрополиса» Фрица Ланга. Место действия — вырождающийся, погрязший в декадансе Новый Рим (он же Нью-Йорк), главный герой — прогрессивный архитектор и нобелевский лауреат Цезарь Катилина (Адам Драйвер), чей амбициозный план — возродить мегаполис, пострадавший после стихийного бедствия, и, шире, глобальную империю с помощью фантастического материала мегалона. Цезарю противостоит малосимпатичный мэр Франклин Цицерон (Джанкарло Эспозито), у него свое, несколько искаженное понимание величия и справедливости. Между двумя антагонистами оказываются дочь мэра Джулия (Натали Эммануэль), которая помогает Цезарю не терять присущую ему способность останавливать время, и еще несколько женщин с причудливыми замашками: одна, например, одержима идеей кастрации особей противоположного пола.

Нагромождение сюжетных линий, которые путаются между собой и теряются в процессе хаотично выстроенного фильма, можно, вероятно, объяснить его долгой и мучительной производственной историей. Коппола задумал «Мегалополис» почти полстолетия назад — еще в период работы над «Апокалипсисом сегодня», фильмом, который стал первым симптомом мегаломании режиссера. Потом появилась не менее разорительная эстетская мелодрама «От всего сердца»; сожрав огромный бюджет, она загнала Копполу в долги и банкротство. К проекту «Мегалополиса» он попытался вернуться в начале XXI века, собрав когорту голливудских звезд — от Пола Ньюмана до Леонардо Ди Каприо. Но после терактов 11 сентября на фильмы-катастрофы, связанные с Нью-Йорком, было наложено табу. Спустя еще почти четверть века Коппола сам профинансировал картину стоимостью $120 млн, продав свои знаменитые винодельни и виноградники. Кино почти полностью выполнено на компьютере, что вызвало конфликты и увольнение части команды, отвечавшей за визуальные эффекты.

Избрав жанр «послания к человечеству», Коппола ни в чем себе не отказывает: он вперемешку насыщает картину цитатами из древнеримских классиков, грубой эротикой и сентиментальными нравоучениями, что может взбесить даже самых терпеливых зрителей. Как только не ругали «Мегалополис» в своих отзывах интернет-пользователи: тут и психоделический бред, и деменция, и делирий, и эпическая катастрофа, и бег наперегонки с искусственным интеллектом. Но даже самые непримиримые в какой-то момент вынуждены были признать, что этот неотфильтрованный хаос из головы гения, которого давно перестало интересовать мнение окружающих, это добровольное безумие, смешивающее сокровища с мусором, пробивает своей беззащитной искренностью и становится завораживающе привлекательным. Совсем не исключено, что спустя годы картина будет признана культовой.

Не берусь гадать, сбудутся ли подобные предсказания. Но мне было стыдно за толпу журналистов, освиставших фильм Копполы на его каннской премьере. Только великий режиссер способен с такой прямотой говорить то, что думает о любви, алчности и эпохе бесстыдного популизма. В финале «Мегалополиса» он буквально «останавливает время»: все основные герои застывают, и только новорожденный младенец продолжает двигаться — для него, единственного, еще есть шанс на будущее.

Что касается Копполы, вовсе не факт, что этот фильм — прощание. Кассовый провал «Мегалополиса» уж точно не заставит режиссера уйти в отставку. Он уже заявил о своем намерении снять в 2025 году музыкальную комедию «Проблески Луны». По его словам, это будет «странный мюзикл» в стиле 1930-х и одновременно дань уважения Жаку Деми и Аньес Варда — легендарной режиссерской паре французской «новой волны». Копполе больше нечего продать, так что он может рассчитывать только на «традиционные способы» финансирования. При этом режиссер не преминул заметить, что фильм будет дорогим, пообещав зрителям красивые танцевальные номера и масштабные зрелища.

Андрей Плахов