МИД Армении: миссия ЕС останется на границе с Азербайджаном до делимитации

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что миссия Евросоюза, дислоцированная с армянской стороны границы с Азербайджаном, все еще необходима. По его словам, европейские наблюдатели важны для Еревана, пока не завершатся делимитация границы и обвинения Азербайджана в нарушении режима прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арарат Мирзоян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Арарат Мирзоян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы убеждены, что, до тех пор пока существует неделимитированная граница между Арменией и Азербайджаном, пока будут продолжаться ложные обвинения в адрес наших вооруженных сил в нарушении режима прекращения огня, миссия ЕС важна и необходима для нас»,— сказал Арарат Мирзоян на пресс-конференции.

По соглашению Армении и Евросоюза на границе дислоцирована миссия ЕС для «планового патрулирования и предоставления отчетов о ситуации, содействии стабильности в приграничных районах». Обязательство о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе — один из двух спорных пунктов мирного договора стран (всего их 17). Очередная встреча армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границ пройдет в январе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 декабря заявил, что Ереван предложил решения по двум спорным статьям соглашения и в случае положительного ответа Азербайджана готов подписать его. Второй несогласованный пункт касается отказа от взаимных судебных исков. Вместе с тем у Азербайджана есть еще два требования для заключения мирного договора: изменение армянской конституции и ликвидация Минской группы ОБСЕ.

Лусине Баласян