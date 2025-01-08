В Стерлитамаке планируют построить полигон ТКО с производством RDF-топлива

Администрация Стерлитамака объявила общественные обсуждения по проекту строительства II очереди полигона твердых коммунальных отходов с участком компостирования и производством RDF-топлива. Заказчиком проекта является ООО «Мохит-СТР». Слушания пройдут 16 января в Городском дворце культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

На участке площадью 3 тыс. кв. м планируется захоронение непригодных для переработки ТКО, а также промышленных и строительных отходов IV и V класса опасности. Мощность полигона должна составить 80 тыс. тонн в год. На третьем этапе должно быть построено производство топливных брикетов.

Суммарные выбросы в полигона атмосферный воздух составят 6,1 тыс. тонн в год, наибольший вклад в загрязнение атмосферы внесет метан, говорится в проектной документации. В то же время предполагается, что содержание вредных веществ не будет превышать предельно-допустимые концентрации.

ООО «Мохит-СТР» зарегистрировано в 2015 году в Стерлитамаке, занимается сбором и переработкой отходов. В 2023 году выручка составила 128 млн руб., чистая прибыль — 17 млн руб. По данным Rusprofile, учредителями компании с уставным капиталом 115,8 тыс. руб. являются Эльвира Миндиярова (владеет 60% уставного капитала) и Андрей Егоров (40%). Компания связана с крупным предпринимателем на рынке обращения с отходами Айратом Максадовым.

Идэль Гумеров