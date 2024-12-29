Лукашенко ответил на рекомендации США покинуть Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал рекомендации госдепартамента США американским гражданам немедленно покинуть республику. По словам белорусского президента, Минск не беспокоится по этому поводу, поскольку в стране почти нет американцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мы не переживаем, у нас американцев практически нет. Но имейте в виду, они уже целый год нас просят увеличить штаты в посольстве до сотни человек»,— сказал господин Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным (запись опубликована в его Telegram-канале).

Господин Лукашенко отметил, что «в Белоруссии никого не держат». «Хотят — пусть находятся у нас, а нет — значит, нет. Но их 0,2 человека»,— добавил он.

23 декабря Госдеп США объявил в отношении Белоруссии четвертый — максимальный — уровень опасности посещения и призвал сограждан немедленно покинуть республику, а также избегать поездок в страну. Такие рекомендации Вашингтон объяснил «произвольным применением белорусскими властями местных законов, рисками задержания, потенциальными гражданскими беспорядками» и поддержкой Минском действий России на Украине.