Евгений Первышов: «Больше всего в Тамбовской области поразила проблема мусора»

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что при приходе в регион его больше всего «поразила проблема мусора». Об этом он сообщил в ходе своей первой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Недопустимо, когда горы мусора в облцентре и других населенных пунктах. Должна создаваться рабочая группа, вестись учет, сколько мусора производят физические и юридические лица. Эта работа не велась»,— констатировал господин Первышов.

По словам врио губернатора, также «вызывает вопросы» утилизация мусора на полигонах. В январе глава региона планирует обсудить строительство Сосновского полигона. «Необходим своевременный вывоз мусора. Муниципалитет вынужден тратить сотни млн рублей на вывоз несанкционированных свалок. Буду настраивать на эту работу все органы власти»,— добавил Евгений Первышов.

В начале декабря министр ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова покинула свой пост. С 2023 года в Ленинском райсуде Тамбова рассматривается уголовное дело госпожи Бабиковой о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в конце 2022-го она согласовала внесение в федеральную схему обращения с отходами модернизацию четырех действующих объектов обработки и захоронения твердых коммунальных отходов ООО «Комэк», а не строительство в Сосновском районе нового объекта регоператора по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания», который был предусмотрен планами властей.

В ноябре Finexpertiza на основе собственных данных сообщала, что Тамбовская область стала единственным регионом Черноземья, где за год увеличился объем свалок: с 31-й до 62-х.

Егор Якимов, Юрий Голубь