Эксперт: морепродукты из зоны ЧС на Кубани нельзя будет употреблять несколько лет
Употреблять морепродукты из Черного моря после разлива нефтепродуктов нельзя будет в течение нескольких лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, кандидата биологических наук Александру Андрееву.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
В ближайшее время употребление в пищу морепродуктов, таких как рыба, мидии и устрицы, добытых в зоне загрязнения мазутом Черного моря из-за аварии с танкерами в Керченском проливе, может быть небезопасным для человека. Однако со временем риски для здоровья снизятся, отмечает эксперт.
В районе Анапы расположено несколько марикультурных хозяйств. По словам Александры Андреевой, если эти хозяйства окажутся в зоне загрязнения нефтепродуктами, ущерб будет значительным. Мидии и устрицы обитают в толще воды, и даже если они выживут, то в их организмах накопятся опасные вещества.
Все водные биоресурсы, находящиеся в этой зоне, лучше не использовать в пищу в течение определенного времени. Они могут накапливать большое количество нефтепродуктов, что может привести к отравлению. Рыба станет пригодна к употреблению быстрее, чем моллюски, в организме которых эти вещества сохраняются на протяжении всей жизни. Руководитель рассказала, что, согласно исследованиям, в донных отложениях нефтепродукты разлагаются в течение двух лет. Главным образом это происходит из-за микроорганизмов. Двустворчатые моллюски также поглощают загрязнения.
По словам эксперта, разлив мазута не приведет к полному исчезновению естественных сообществ моллюсков. Однако это может способствовать тому, что в них будут доминировать виды, более устойчивые к нефтепродуктам. Такие ситуации уже наблюдались в Краснодарском крае, например, в районе Туапсе, где из-за часто случающихся локальных разливов нефтепродуктов в порту в этих местах часто можно встретить таких моллюсков.
Если сравнивать с рыбами, обитающими в толще воды, или с планктоном, то донные виды моллюсков гораздо более устойчивы к загрязнениям, особенно к воздействию нефтепродуктов. В случае серьезного загрязнения, вероятно, двустворчатые моллюски не понесут большого ущерба, так как они способны выдерживать довольно высокие концентрации загрязнений. Это касается и мидий, которые часто встречаются в таких местах. В течение нескольких лет численность чувствительных видов будет снижаться.