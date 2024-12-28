Эксперт: морепродукты из зоны ЧС на Кубани нельзя будет употреблять несколько лет

Употреблять морепродукты из Черного моря после разлива нефтепродуктов нельзя будет в течение нескольких лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, кандидата биологических наук Александру Андрееву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В ближайшее время употребление в пищу морепродуктов, таких как рыба, мидии и устрицы, добытых в зоне загрязнения мазутом Черного моря из-за аварии с танкерами в Керченском проливе, может быть небезопасным для человека. Однако со временем риски для здоровья снизятся, отмечает эксперт.

В районе Анапы расположено несколько марикультурных хозяйств. По словам Александры Андреевой, если эти хозяйства окажутся в зоне загрязнения нефтепродуктами, ущерб будет значительным. Мидии и устрицы обитают в толще воды, и даже если они выживут, то в их организмах накопятся опасные вещества.

Все водные биоресурсы, находящиеся в этой зоне, лучше не использовать в пищу в течение определенного времени. Они могут накапливать большое количество нефтепродуктов, что может привести к отравлению. Рыба станет пригодна к употреблению быстрее, чем моллюски, в организме которых эти вещества сохраняются на протяжении всей жизни. Руководитель рассказала, что, согласно исследованиям, в донных отложениях нефтепродукты разлагаются в течение двух лет. Главным образом это происходит из-за микроорганизмов. Двустворчатые моллюски также поглощают загрязнения.

По словам эксперта, разлив мазута не приведет к полному исчезновению естественных сообществ моллюсков. Однако это может способствовать тому, что в них будут доминировать виды, более устойчивые к нефтепродуктам. Такие ситуации уже наблюдались в Краснодарском крае, например, в районе Туапсе, где из-за часто случающихся локальных разливов нефтепродуктов в порту в этих местах часто можно встретить таких моллюсков.

Если сравнивать с рыбами, обитающими в толще воды, или с планктоном, то донные виды моллюсков гораздо более устойчивы к загрязнениям, особенно к воздействию нефтепродуктов. В случае серьезного загрязнения, вероятно, двустворчатые моллюски не понесут большого ущерба, так как они способны выдерживать довольно высокие концентрации загрязнений. Это касается и мидий, которые часто встречаются в таких местах. В течение нескольких лет численность чувствительных видов будет снижаться.

Алина Зорина