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Радий Хабиров повысил статус министра спорта Башкирии до вице-премьера

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил министра спорта региона Руслана Хабибова исполняющим обязанности вице-премьера, об этом он сообщил во время совещания в правительстве.

По словам господина Хабирова, должность позволит министру более эффективно взаимодействовать с федеральным министерством и правительством. Руслан Хабибов, кроме министерства спорта, теперь будет курировать министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

Господин Хабибов возглавляет минспорта Башкирии с 2018 года (до 2021 года — как министр спорта и молодежной политики).

Идэль Гумеров

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