РПЦ отправила в отставку митрополита Будапештского и Венгерского Илариона

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григорий Алфеев) от управления епархией. Местом его служения синод определил храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: hilarion.ru Фото: hilarion.ru

Из информации на сайте РПЦ следует, что временное управление Будапештско-Венгерской епархией поручено преосвященному митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

25 июля Священной синод РПЦ принял решение о временной отставке митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией. Тогда же была создана комиссия для «изучения положения дел» в епархии. В журналах Священного синода от 27 декабря говорится, что комиссия завершила работу. Иных подробностей не приводится.

В начале июля бывший келейник митрополита Илариона Георгий Сузуки рассказал СМИ о домогательствах со стороны священнослужителя. В качестве доказательств он предоставил аудио- и видеозаписи. Митрополит Иларион обвинения в домогательствах отрицает. По его словам, мать келейника — Вероника Сузуки — подослала к нему сына для сбора компромата и вымогательств на общую сумму €384 тыс.

Митрополит Иларион с 2009 до 2022 год занимал пост главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата (одна из ключевых в РПЦ должностей). После отставки его назначили управляющим Будапештско-Венгерской епархией.

Полина Мотызлевская