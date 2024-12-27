Илон Маск вновь не исключил банкротства США без изменения ситуации с госдолгом

Американский предприниматель Илон Маск в очередной раз предупредил о возможном банкротстве США, если не будут решены проблемы, связанные с бюджетными расходами и ростом госдолга. Таким образом бизнесмен отреагировал на пост букмекерской платформы Kalshi в соцсети X. Ранее господин Маск уже высказывал мнение, что Соединенные Штаты приближаются к фактическому банкротству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Benoit Tessier, Reuters Илон Маск

Фото: Benoit Tessier, Reuters

«Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся»,— написал предприниматель в соцсети X.

В посте Kalshi, в свою очередь, было сказано, что у США есть трудности с расходами из-за госдолга. Платформа высказала надежду на решение проблемы благодаря новому департаменту по достижению госэффективности (DOGE), одним из руководителей которого во второй администрации избранного президента США Дональда Трампа должен стать Илон Маск.

В начале декабря предприниматель заявил, что в США при невозможности властей остановить рост госдолга может быть дефицит финансирования даже базовых услуг.

Управление Конгресса США по бюджету прогнозирует, что к 2034 году госдолг вырастет до $50,7 трлн. Такой показатель равен 122% ВВП США. За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с $28 в 2021 году до более чем $36 трлн.

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