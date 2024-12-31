Молотки, погромы и миллионы

В 2024 году в Челябинской области происходили криминальные события, прогремевшие на всю страну, — убийство таксистки с массовыми погромами и дальнейшей «социализацией цыган», нападение с молотком на школьников. Суды выносили приговоры по уголовным делам, получившим общественный резонанс, — за нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних, гибель детей в термальных комплексах, взятки медикам и силовикам. Отправкой на принудительное лечение в этом году закончилась история «смолинского маньяка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году в Челябинской области происходили криминальные события, прогремевшие на всю страну — убийство таксистки с массовыми погромами и дальнейшей «социализацией цыган», нападение с молотком на школьников. Суды выносили приговоры по уголовным делам, получившим общественный резонанс — за нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних, гибель детей в термальных комплексах, взятки медикам и силовикам. Отправкой на принудительное лечение в этом году закончилась история «смолинского маньяка»

Задержания

Убийство таксистки и массовые погромы

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24 октября в Коркино в машине на улице нашли тело 40-летней таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой) с несколькими ножевыми ранениями. Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и вечером задержало 17-летнего горожанина. В социальных сетях к тому времени распространилась информация, что к преступлению причастны два представителя цыганской общины, что спровоцировало массовые погромы в местах проживания этнической группы. Участники волнений переворачивали машины, били окна, подожгли несколько зданий. Въезды в город перекрыли. В результате стрельбы хозяина одного из домов двоих пострадавших 29 и 37 лет доставили в больницу и оказали необходимую помощь. 58-летнего стрелка, оказавшегося, по данным СМИ, цыганским бароном, задержали и возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным областного правительства, в погромах участвовали около 150 горожан.

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25 октября после экстренной встречи местных жителей с руководителями правоохранительных структур и органов исполнительной власти был отстранен от работы глава полиции Коркино Владимир Дякин. По всему региону по поручению губернатора Алексея Текслера началась «социализация цыган», а правоохранительные органы начали проверки соблюдения законов представителями этнической народности. 30 октября глава Коркино Наталья Лощинина подала в отставку, взяв на себя ответственность за случившееся. В декабре обвиняемому в убийстве таксистки продлили срок содержания под стражей до 23 марта 2025 года.

Мальчик с молотком

16 сентября 13-летний Роман пришел в челябинскую школу № 68, вооруженный молотком, и начал наносить удары одноклассникам и преподавателю биологии. Сотрудники школы вызвали бойцов Росгвардии, и те задержали мальчика. Были возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст. 293 РФ). Пострадали три ребенка и учитель. Их отправили в реанимацию, двоим девочкам сделали экстренные операции. После спецбортом МЧС дети прилетели на лечение в Москву в стабильно тяжелом состоянии, где после пошли на поправку.

После инцидента губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверки во всех школах региона. Заместителя директора школы №68 и заместителя директора частного охранного предприятия «Правопорядок+» обвинили в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) соответственно. На данный момент расследование уголовных дел продолжается, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Доктор с чужой зарплатой

В августе сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали главного врача областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева, а также еще двух человек — начальника и работника административно-хозяйственного отдела учреждения. По версии следствия, в период 2021-2024 годов они по предварительному сговору похитили денежные средства в размере 3 млн руб., направленные в учреждение в качестве заработной платы, за счет фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Обвиняемый остается в СИЗО, хотя бывший вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт предлагала отправить задержанного в зону СВО, где может быть востребован его профессиональный опыт.

Замглавврача с актами

В октябре следственный отдел по Центральному району Челябинска регионального управления СКР возбудил уголовное дело в отношении заместителя главного врача областной станции переливания крови Андрея Симбирякова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Также задержан директор коммерческой организации по подозрению в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, господин Симбиряков лично получил взятку от директора компании за подписание актов ввода оборудования в эксплуатацию, в которых содержались заведомо ложные сведения, а также общее покровительство при заключении контрактов. Заместитель главврача находится в СИЗО.

Сотрудник МВД с рецептами для наркоманов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Челябинской области Фото: пресс-служба УМВД России по Челябинской области

В декабре был задержан бывший замначальника полиции по оперативной работе челябинского УМВД РФ Сергей Федерягин. Следствие считает, что бывший сотрудник МВД в период с декабря 2021 года по март 2023-го систематически получал взятки на общую сумму 700 тыс. руб. от учредителя коммерческой организации, владеющей сетью аптек в Коркино. Взамен Сергей Федерягин не пресекал незаконную продажу рецептурных лекарственных средств наркоманам, а также не привлекал причастных к этому лиц к административной и уголовной ответственности. Бывшего замначальника полиции обвинили в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и отправили в СИЗО до 17 февраля 2025 года.

Гендиректор и растрата государственных средств

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В мае задержали и отправили в СИЗО бывшего генерального директора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций Владимира Атаманченко по обвинению в растрате средств принадлежащей региональному правительству компании на сумму 34 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Это второе уголовное дело, возбужденное в отношении Владимира Атаманченко. В сентябре 2023 года его заключили под домашний арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В апреле 2024 года ему назначили судебный штраф в 40 тыс. руб.

Приговоры

Секретный режим в деле о проституции несовершеннолетних

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЧЭМК Фото: Пресс-служба ЧЭМК

В декабре бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского приговорили к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года. В суде дело рассматривалось в особом порядке и секретном режиме, до оглашения приговора не было известно, какие именно преступления вменены фигуранту. Он признан виновным по пяти статьям: ч. 1 ст. 135 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ст. 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), п. «г» ч.2 ст. 242.1 (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета) и п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета). Бывший директор комбината признал вину. Кроме того, фигуранткой дела является Дарья Филичкина, которая обвиняется в организации проституции с привлечением несовершеннолетних (ч. 2 ст. 241 УК РФ). Находится под стражей до 26 мая 2025 года.

«Смолинский маньяк» нуждается в лечении

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Советского районного суда Челябинска Фото: пресс-служба Советского районного суда Челябинска

27 ноября Советский районный суд Челябинска отправил на принудительное лечение Владимира Ческидова. Фигурант проживал вместе с матерью в поселке Смолино, за что и получил прозвище «смолинский маньяк». 14 лет он удерживал, насиловал и избивал в своем доме девушку, а до этого убил еще одну пленницу. Сам Ческидов свою вину в содеянном так и не признал. Его матери Валентине Ческидовой также предъявлено обвинение в похищении. Пенсионерка отрицала причастность сына к похищению и насилию. Она заявляла местным СМИ, что на самом деле потерпевшая «жила как королева, по своей воле прибившись к сыну», а все двери в доме, по ее словам, были открыты, поэтому девушка якобы могла сбежать в любой момент. «Смолинский маньяк» был задержан в июне 2023 года. По версии следствия, Владимир Ческидов удерживал двух похищенных девушек. Первую он убил в апреле 2011 года. Вторая — Екатерина — смогла сбежать от маньяка летом 2023 года. Потерпевшая рассказала, что в 2009 году, когда ей было 19 лет, она познакомилась с осужденным на автовокзале «Центральный» в Челябинске. Ческидов пригласил девушку к себе домой выпить, запер ее и не выпускал вплоть до 2023 года. Пострадавшая неоднократно подвергалась избиениям и изнасилованиям. Побег удался ей, поскольку «смолинского маньяка» госпитализировали в приступе агрессии.

Драка и месть со смертельным исходом

29 октября Челябинский областной суд огласил приговор фигурантам уголовного дела об убийстве школьника. Восемь подсудимых, уроженцев Таджикистана, получили наказание в виде реальных сроков — от 4,5 до 18 лет лишения свободы в колониях строгого или общего режима. Суммарно им назначили 76 лет колонии.

Убийство произошло вечером 9 апреля 2023 года возле торгово-развлекательного комплекса «Космос» в Челябинске. Прокурор Иван Кравцов рассказал, что драке со смертельным исходом предшествовал конфликт, вызванный публикациями в соцсетях. В «ВКонтакте» была создана фейковая страница одного из фигурантов. С нее, по их мнению, распространялись различные оскорбления. Уроженцы Таджикистана нашли фотографию предполагаемого автора фейка, начали преследование, но ошиблись. По данным суда, Шахром Миров нанес 17-летнему Игорю Е. ножевые ранения, а его подельники – телесные повреждения. Подросток скончался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

Четверо подсудимых в октябре были признаны виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору») и ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Шахром Миров получил наказание в виде 18 лет лишения свободы, Шахзод Сатторов — 14 лет, Абдулвахоб Сабуров — 12 лет, Тоир Джалилов — девять с половиной лет. Подсудимые будут отбывать назначенные сроки в колонии строгого режима.

Еще четырех фигурантов суд признал виновными только в хулиганстве и приговорил их к заключению в колонии общего режима на сроки от 4,5 до 5,5 лет.

Массовая битва с молотками

20 декабря Курчатовский районный суд Челябинска вынес обвинительный приговор четверым участникам драки в образовательном центре №5. Каждому из подсудимых назначили наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Инцидент произошел днем 8 февраля 2023 года. Две группы подростков в масках и с молотками устроили массовую драку. В результате пострадали три подростка, которых госпитализировали с травмами. По версии следствия, потасовка произошла из-за бытового конфликта. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 (хулиганство).

Сокращенный срок сотрудникам пенсионного фонда

17 декабря Челябинский областной суд сократил сроки наказания бывшему главе реготделения ПФР Виктору Чернобровину и его заместителю Рудольфу Зайцеву по делу о взятках. Первому 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима заменили восемью годами и двумя месяцами лишения свободы, второму вместо 9,5 года лишения свободы назначили восемь лет в колонии.

Виктора Чернобровина задержали в июле 2021 года. Его обвинили в получении взятки в размере 30 млн руб. и злоупотреблении должностными полномочиями. Деньги ему передал сотрудник частной охранной компании за обеспечение заключения договоров на охрану подразделений фонда. Вместе с директором под следствие попали два его заместителя — Рудольф Зайцев и Александр Орехов, которые дали показания на своего начальника. В последующем первый отказался от своих показаний, а второй подписал досудебное соглашение, его дело выделили в отдельное производство. В октябре 2022 года Александр Орехов получил четыре года колонии строгого режима. В мае 2024 года его перевели в колонию-поселение, а в декабре — отпустили по УДО.

Чернобровин и Зайцев до конца следствия не признали своей вины. В апреле по приговору Центрального районного суда Челябинска ПО п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) Виктора Чернобровина отправили в колонию на 16 лет, Рудольфа Зайцева — на 9,5 года.

Попытка убийства во имя любви

4 октября Южноуральский городской суд приговорил Полину Иосифову, готовившую заказное убийство троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова, к четырем годам колонии общего режима и ограничению свободы на один год.

По версии следствия, 22-летняя Полина Иосифова нашла киллеров в Троицке и Южноуральске и пообещала им вознаграждение в размере 6 млн руб. Однако довести преступление до конца не смогла — 11 февраля сотрудники УФСБ России по Челябинской области инсценировали пропажу Бориса Спиридонова и задержали жительницу Троицка. Ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству).

По данным источника в правоохранительных органах, Полина Иосифова находилась в близких отношениях с предпринимателем Дмитрием Виноградовым, который владеет местными торговыми сетями «Копеечка» и «Первый рядом». Его задержали сотрудники УФСБ России в декабре 2023 года. Как сообщало рекиональное управление СКР, весной 2020 года бизнесмен дал мэру Троицка взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. руб. В обмен на тренажер предприниматель быстро и беспрепятственно получил от администрации разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию магазина. Борис Спиридонов, по версии следствия, в этом деле был посредником в передаче взятки. Осужденная пыталась облегчить участь близкого человека и решилась на преступление. По данным СМИ, Дмитрий Виноградов признал вину и заключил соглашение со следствием. В ноябре его выпустили из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

Гибель детей в термальных комплексах

В ноябре суды поставили точки в расследованиях двух уголовных дел о гибели детей в термальных комплексах. Признали виновными матросов-спасателей, во время работы которых в бассейне комплекса «Лето» утонул шестилетний мальчик. Также ужесточили приговор бывшему руководителю термального курорта «Баден-Баден» в Еткуле Елене Аббасовой за гибель 11-летней девочки.

Суд установил, что в ТК «Лето» 20-летняя уроженка поселка Межевой и 20-летний челябинец, трудоустроенные матросами-спасателями, из-за недостаточного надзора не смогли предотвратить утопление ребенка. 13 января 2024 года шестилетний мальчик, находящийся в воде без средств индивидуальной защиты и без родителей, погиб. Спасатели признаны виновными в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорены к условному лишению свободы на четыре года с испытательным сроком три года, им назначены штрафы в размере 100 тыс. руб. Также удовлетворен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн руб. с юридического лица, управляющего термальным комплексом.

По делу в еткульском термальном комплексе «Баден-Баден» было установлено, что в феврале 2022 года 11-летняя девочка, оставшись одна в джакузи, зацепилась волосами за конструкцию в виде диска на дне бассейна, которая использовалась для поступления аэрированной воды. Агрегат был закреплен винтами, однако из-за ненадлежащего обслуживания они плохо удерживали диск. В результате образовался зазор, в котором и запутались волосы ребенка. Девочка не смогла самостоятельно выбраться из воды и погибла. При этом у спасателей, работавших в тот день в комплексе, отсутствовала необходимая квалификация. Изначально руководителя комплекса Елену Аббасову приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также запрету заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг населению, в течение двух с половиной лет. Виновной также необходимо выплатить в качестве компенсации 1 млн руб. родителям погибшей девочки. Апелляция добавила к этому наказанию штраф 300 тыс. руб.

Семейный подряд на взятки

6 ноября Советский районный суд Челябинска приговорил Гарника Колозяна, сына руководителя ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна, к одному году и пяти месяцам колонии общего режима и штрафу 600 тыс. руб. за дачу взятки начальнику отдела Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований (ЮУЦДИИ) Сергею Васильчишину. Подсудимый признал вину и сотрудничал со следствием.

Гарник Колозян был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в декабре 2023 года во время попытки покинуть страну. По версии следствия, 6 сентября 2023 года Гарник Колозян, являясь директором по общим вопросам «Уралдорстроя», передал взятку 30 тыс. руб. Сергею Васильчишину. Взамен организация скрыла наличие дефектов асфальта после работ по муниципальному контракту при составлении акта отбора проб.

Сам руководитель ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян находится в СИЗО. Его также задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в декабре 2023 года. По данным следствия, с мая по декабрь прошлого года Нвер Колозян передал сотруднику «Челябинскавтодора» взятку в виде 600 т асфальта стоимостью 2,9 млн руб. Директор «Уралдорстроя» регулярно передавал взятки должностным лицам взамен на общее покровительство, а также беспрепятственный прием невыполненных или некачественных работ в рамках 124 государственных и муниципальных контрактов на общую сумму более 5,9 млрд руб., считает следствие.

Виталина Ярховска