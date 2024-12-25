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Обвиняемый в убийстве таксистки в Коркино не смог выйти из СИЗО

Несовершеннолетнего представителя цыганской диаспоры, обвиняемого в убийстве таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой) в Коркино, оставили под стражей до 23 марта 2025 года. Информацию подтвердили в прокуратуре Челябинской области.

Адвокаты подали апелляцию на решение первой инстанции о продлении содержания под стражей до 23 марта, принятое 13 декабря. Однако Челябинский областной суд не удовлетворил заявление защитников.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», тело таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой) нашли 24 декабря в машине на улице Ватунина с несколькими ножевыми ранениями. Убийство произошло накануне вечером, под подозрение попали два представителя цыганской диаспоры. В течение дня задержали одного из них. Около 150 коркинцев, требуя наказания для совершивших преступление и обвиняя власти и правоохранительные органы в бездействии по решению давних проблем с цыганами, вечером 24 декабря устроили погром в районе проживания этнической группы. Участники волнений переворачивали машины, били окна в домах, а также подожгли несколько зданий. Входы в город перекрыли. Хозяин одного из домов открыл стрельбу и ранил двух человек, а затем скрылся. Пострадавших 29 и 37 лет доставили в больницу и оказали необходимую помощь. 58-летнего стрелка, оказавшегося, по данным СМИ, цыганским бароном, задержали и возбудили в отношении него уголовное дело о покушение на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также полиция сообщила о передаче в следственные органы еще одного местного жителя, который проверяется на причастность к убийству таксистки. Днем 25 декабря на встрече представителей власти с коркинцами было объявлено об отстранении главы городской полиции Владимира Дякина.

Виталина Ярховска

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