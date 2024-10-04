Вынесли приговор обвиняемой в покушении на убийство троицкого бизнесмена

Южноуральский городской суд приговорил Полину Иосифову, готовившую заказное убийство троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова, к четырем годам колонии общего режима и ограничению свободы на один год. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 22-летняя Полина Иосифова готовила убийство 35-летнего предпринимателя с января текущего года. В Троицке и Южноуральске она нашла соучастников и пообещала вознаграждение в размере 6 млн руб. Однако довести преступление до конца подсудимая не смогла — 11 февраля сотрудники УФСБ России по Челябинской области инсценировали пропажу Бориса Спиридонова и задержали жительницу Троицка. Ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству).

По данным источника в правоохранительных органах, Полина Иосифова находилась в близких отношениях с предпринимателем Дмитрием Виноградовым, который владеет местными торговыми сетями «Копеечка» и «Первый рядом». Его обвиняют в даче взятки беговой дорожкой мэру Троицка и однофамильцу Александру Виноградову. Борис Спиридонов, по версии следствия, в этом деле был посредником в передаче.

Дмитрий Виноградов и Александр Виноградов находятся в СИЗО. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Дмитрия Виноградова задержали сотрудники УФСБ России по региону в декабре 2023 года. По версии следствия, весной 2020 года бизнесмен дал мэру Троицка взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. руб. В обмен на тренажер предприниматель быстро и беспрепятственно получил от администрации разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию здания магазина, считает следствие. По данным СМИ, Дмитрий Виноградов признал вину и заключил соглашение со следствием. Александр Виноградов, обвиняемый в получении взятки, не признал вину, он находится в следственном изоляторе

Виталина Ярховска