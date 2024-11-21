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Экс-директору «Баден-Баден» в Еткуле ужесточили приговор за гибель ребенка

Бывшему руководителю термального комплекса ООО «Уральские горячие источники Баден-Баден» Елене Аббасовой, признанной виновной в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть 11-летней девочки, ужесточили наказание. К условному сроку добавили штраф в размере 300 тыс. руб., сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд установил, что в феврале 2022 года 11-летняя девочка, оставшись одна в джакузи, зацепилась волосами за конструкцию в виде диска, размещенную на самом дне бассейна, которая использовалась для поступления аэрированной воды. Конструкция была закреплена винтами, однако из-за ненадлежащего обслуживания они плохо удерживали диск. В результате образовался зазор, в котором и запутались волосы ребенка. Девочка не смогла самостоятельно выбраться из воды и погибла. При этом у спасателей, работавших в тот день в комплексе, отсутствовала надлежащая квалификация. По гражданскому договору они являлись стажерами. Кроме того, в комплексе не было дежурного медицинского персонала. В результате спасатели не смогли вовремя обнаружить девочку и оказать ей помощь.

В мае текущего года Елену Аббасову признали виновной по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека) и приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года, а также запрету заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг населению, в течение двух с половиной лет. Виновной также необходимо выплатить в качестве компенсации 1 млн руб. родителям погибшей девочки. Адвокаты подали жалобу, настаивая на отмене приговора и оправдании их клиентки. Однако с учетом позиции прокурора 20 ноября Челябинский областной суд назначил Аббасовой дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.

Виталина Ярховска

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