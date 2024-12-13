Суд раскрыл, в каких преступлениях признал виновным экс-гендиректора ЧЭМК

Калининский районный суд Челябинска раскрыл информацию о том, в совершении каких преступлений признан виновным бывший генеральный директор АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Павел Ходоровский. Государственный обвинитель при этом просил приговорить фигуранта к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

73-летний Ходоровский признан виновным по пяти статьям: ч. 1 ст. 135 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ст. 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), п. «г» ч.2 ст. 242.1 (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета) и п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета).

«Между Ходоровским П.Я. и прокуратурой Челябинской области 4 июля 2024 года заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия досудебного соглашения были выполнены в полном объеме, в связи с чем, уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. В ходе судебного заседания подсудимый признал вину по предъявленному обвинению в полном объеме. Не возражал против рассмотрения уголовного дела в порядке особого судопроизводства»,— сообщает пресс-служба суда.

Пресс-релиз по делу суд опубликовал на следующий день после оглашения приговора. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 декабря Павлу Ходоровскому было назначено наказание в виде четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Какую-либо иную информацию суд предоставить отказался. Следственные органы и прокуратура от комментариев по делу Ходоровского отказались.

Экс-гендиректор ЧЭМК был задержан 12 июня и заключен под стражу. По данным СМИ, его обвинили в интимных связях с несовершеннолетними, с которыми его за деньги знакомила вторая фигурантка уголовного дела Дарья Филичкина. Расследование уголовного дела в отношении нее продолжается.