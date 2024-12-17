В Челябинске экс-главе отделения ПФР и его заместителю смягчили приговоры

Челябинский областной суд сократил сроки наказания бывшему главе реготделения ПФР Виктору Чернобровину и его заместителю Рудольфу Зайцеву по делу о взятках. Первому 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима заменили восемью годами и двумя месяцами лишения свободы, второму вместо 9,5 года лишения свободы назначили восемь лет в колонии, сообщает пресс-служба суда.

Виктору Чернобровину, осужденному по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), также сократили размер штрафа с 400 млн руб. до 291,5 млн руб. Был снижен срок лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе или в органах местного самоуправления, с 15-ти до 8 лет. Рудольфу Зайцеву уменьшили сумму штрафа с 139,7 млн руб. до 83,8 млн руб. Срок лишения права работы на административных должностях сократили с семи до шести лет.

Виктора Чернобровина задержали в июле 2021 года. Его обвинили в получении взятки в размере 30 млн руб. и злоупотреблении должностными полномочиями. Деньги ему передал сотрудник частной охранной компании за обеспечение заключения договоров на охрану подразделений фонда. Вместе с директором под следствие попали два его заместителя — Рудольф Зайцев и Александр Орехов, которые дали показания на своего начальника. В последующем первый отказался от своих показаний, а второй подписал досудебное соглашение, его дело выделили в отдельное производство. В октябре 2022 года Александр Орехов получил четыре года колонии строгого режима. В мае 2024 года его перевели в колонию-поселение, а в декабре — отпустили по УДО.

Чернобровин и Зайцев до конца следствия не признали своей вины. В апреле по приговору Центрального районного суда Челябинска Виктора Чернобровина отправили в колонию на 16 лет, Рудольфа Зайцева — на 9,5 года.

Виталина Ярховска