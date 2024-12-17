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ФСБ задержала бывшего замначальника полиции ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске 17 декабря сотрудники УФСБ России по региону задержали бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Челябинской области Сергея Федерягина. Он подозревается в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, ФСБ провели обыски по месту жительства бывшего высокопоставленного сотрудника полиции, а также по прошлому месту его работы. По версии следствия, в 2021-2023 годах Сергей Федерягин получил взятки от представителей фармацевтической компании за общее покровительство незаконной предпринимательской деятельности, связанной с оборотом сильнодействующих медицинских препаратов в Коркино. Кроме того, полицейский распоряжался о непринятии мер административного и уголовного реагирования за сбыт без лицензии сильнодействующих препаратов представителям цыганской этнической группы, сообщает источник.

Пресс-служба СУ СК России по региону уточняет, что сумма взяток составила не менее 700 тыс. руб. Фигуранту планируется предъявить обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Юлия Гарипова

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