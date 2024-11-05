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В Челябинске вынесли приговор спасателям за гибель ребенка в термальном комплексе

Центральный районный суд Челябинска огласил приговор по уголовному делу в отношении двух матросов-спасателей, по вине которых в бассейне термального комплекса «Лето» утонул шестилетний мальчик. В законную силу приговор не вступил, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 20-летняя уроженка поселка Межевой и 20-летний челябинец, трудоустроенные матросами-спасателями в МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах Челябинска», из-за недостаточного надзора не смогли предотвратить утопление ребенка. В результате 13 января текущего года шестилетний мальчик, находящийся в воде без средств индивидуальной защиты и без родителей, погиб.

Жители Челябинской области признаны виновными в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорены к условному лишению свободы на четыре года с испытательным сроком три года, назначен штраф в размере 100 тыс. руб. каждому. Также удовлетворен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн руб. с юридического лица, управляющего термальным комплексом.

Подсудимые не признали вину. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Виталина Ярховска

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