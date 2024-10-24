В Коркино произошли беспорядки после резонансного убийства таксистки

В Челябинской области начались волнения после убийства жительницы Коркино. На месте работают сотрудники ГУ МВД по региону, подразделения сил специального назначения Росгвардии, сообщает пресс-служба правительства области.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском округе. По его поручению для координации действий органов госвласти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт»,— сообщает правительство региона. Правоохранительным органам оказывается максимальная помощь и содействие. Семье погибшей женщины будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вечером 23 октября в Коркино обнаружили мертвую 40-летней местную жительницу, занимавшуюся частным извозом. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту убийства.

Вечером 24 октября СУ СК по Челябинской области сообщило о задержании подозреваемого — 17-летнего жителя Коркино. По версии следствия, между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого последний напал на таксистку, ударив ее ножом не менее четырех раз в грудь. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 24 октября жители Коркино вышли на сход и устроили погром в районе, где живет цыганская диаспора, представителем которой, по данным СМИ, является подозреваемый в убийстве.