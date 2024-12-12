Экс-глава ЧЭМК избежал колонии

Суд огласил приговор по делу бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского, задержанного в июне за интимные связи с несовершеннолетними. В качестве наказания ему назначено четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Ранее экс-глава ЧЭМК признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. За это в начале ноября его выпустили из СИЗО под домашний арест. В суде дело рассматривалось в особом порядке и секретном режиме, не известно, какие именно преступления вменены фигуранту.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным СМИ, Павел Ходоровский полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием

Фото: Пресс-служба ЧЭМК По данным СМИ, Павел Ходоровский полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием

Фото: Пресс-служба ЧЭМК

Калининский районный суд Челябинска 11 декабря вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Павлу Ходоровскому, обвиняемому в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 73-летнему фигуранту назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом “Ъ-Южный Урал” сообщили в пресс-службе суда.

В районном суде уточнили, что не могут предоставить никакую иную информацию по этому делу, в том числе в совершении каких конкретно преступлений признан виновным Павел Ходоровский.

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области от комментариев по этому делу отказалось.

О задержании руководителя ЧЭМК стало известно в июне этого года. Его сразу отстранили от руководства комбинатом. Тогда пресс-служба регионального управления СКР сообщала, что гендиректора и его сообщников подозревают в «совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности». По данным источника Ura.ru, следствие обвиняло Павла Ходоровского в интимных связях с несовершеннолетними. По данным источника издания 74.ru, гендиректора с подростками знакомила вторая фигурантка дела Дарья Филичкина, которая брала деньги за свои услуги.

Центральный районный суд 12 июня избрал Павлу Ходоровскому меру пресечения в виде заключения под стражу. Тогда на сайте суда появилась информация о том, в каких преступлениях обвинили экс-гендиректора ЧЭМК: ст.240.1 УК РФ («Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего»), ч.1 ст.242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»), ч.4 ст.135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

В начале ноябре Калининский районный суд, начавший рассматривать уголовное дело Павла Ходоровского, смягчил фигуранту меру пресечения. Он был освобожден из следственного изолятора под домашний арест. Экс-гендиректор ЧЭМК, по данным 74.ru, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Процесс по делу Павла Ходоровского проходил в закрытом режиме и в обстановке повышенной секретности. Обнаружить информацию на сайте суда по фамилии обвиняемого невозможно. Не исключено, что результатом сделки со следствием стала переквалификация обвинения. Так, на официальном сайте райсуда имеется информация по делу со скрытыми сведениями о фигуранте, которое утром 11 декабря рассматривал председатель Михаил Новоселов. По данным 74.ru, именно он огласил приговор Павлу Ходоровскому. В этом деле фигурант обвиняется по трем связанным с порнографией статьям: п. «б» ч.3 ст.242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета»), п. «г» ч.2 ст.242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета») и ч.1 ст.242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»).

Уголовное дело Дарьи Филичкиной расследуется отдельно. С июня до сегодняшнего дня она остается под стражей. По данным СМИ, именно Дарья Филичкина дала первоначальные показания против Павла Ходоровского. Признала ли она вину — неизвестно, поскольку информация по делу засекречена, а сотрудники правоохранительных органов воздерживаются от каких-либо комментариев по этому делу.

Павел Ходоровский родился в Челябинске в 1951 году. Окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института (сейчас Южно-Уральский государственный университет). В 1991 году начал работать на ЧЭМК. С 2001 года до июня 2024-го Павел Ходоровский был генеральным директором предприятия. После его отстранения и.о. гендиректора был Владимир Иванченко, до этого работавший директором по производству комбината. В августе Росимущество назначило нового руководителя, им стал Анатолий Бровко, который ранее был заместителем господина Ходоровского.

В конце февраля по решению Арбитражного суда Свердловской области по иску Генпрокуратуры России акции АО «ЧЭМК» были изъяты из незаконного владения АО «Компания “Эталон”», принадлежащего предпринимателю Юрию Антипову и его супруге Людмиле Антиповой. По мнению суда и Генпрокуратуры, в 1990-е годы Челябинский электрометаллургический комбинат и еще два предприятия одной с ним группы — АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» были незаконно приватизированы. В апреле Арбитражный суд Челябинской области взыскал 105 млрд руб. неосновательного обогащения, полученного в результате перехода заводов в частную собственность семей экс-владельцев ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова.

Юлия Гарипова