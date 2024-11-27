Суд отправил «смолинского маньяка» на принудительное лечение

Советский районный суд Челябинска 27 ноября вынес решение по уголовному делу Владимира Ческидова, которого признали виновным в похищении двух человек, в том числе девушки, которую он удерживал в плену 14 лет, а также в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Из-за психического заболевания ему назначили принудительное лечение в спецучреждении, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

По данным следствия, по результатам сексолого-психиатрической экспертизы фигурант в момент совершения преступления страдал психическим заболеванием, которым он болеет по сей день. Из-за этого он не осознавал фактический характер своих действий, и не мог руководить ими. Сам Владимир Ческидов не признает вину в содеянном.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2009 году, по версии следствия, Владимир Ческидов познакомился с 19-летней Екатериной, с которой под предлогом распития спиртного приехал в свой частный дом в поселке Смолино, где в результате удерживал ее до 2023-го года. Он запирал ее в отдельной комнате и подвергал сексуальному насилию. Помимо Екатерины, у Владимира Ческидова была еще одна пленница, которую он убил в 2011 году в ходе ссоры.