Фигурантку дела экс-директора ЧЭМК о развращении подростков оставили в СИЗО

Калининский райсуд продлил меру пресечения Дарье Филичкиной, которую обвиняют в организации проституции с привлечением несовершеннолетних (ч. 2 ст. 241 УК РФ). Она останется в СИЗО до 26 мая 2025 года. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Дарья Филичкина являлась фигуранткой дела экс-директора ЧЭМК Павла Ходоровского. По данным следствия, она за вознаграждение знакомила осужденного с подростками. Обвиняемая находится под арестом с 12 июня.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Павлу Ходоровскому вынесли приговор на прошлой неделе. Его признали виновным по пяти статьям: ч. 1 ст. 135 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ст. 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), п. «г» ч.2 ст. 242.1 (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета) и п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета). Осужденному назначили наказание в виде четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком три года.