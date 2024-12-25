Запасы нераспроданных алмазов De Beers достигли максимума с 2008 года

Стоимость алмазов на складах De Beers в течение всего 2024 года колебалась в районе $2 млрд, сообщает Financial Times. Это максимальный объем со времен мирового финансового кризиса 2008 года. К росту запасов на складах привели падение спроса в Китае, усиление конкуренции со стороны искусственных алмазов, а также пандемия COVID-19, во время которой снизилось количество браков, а значит, и спрос на обручальные и свадебные кольца. «Это был неудачный год для продаж алмазов»,— подвел итоги года генеральный директор De Beers Эл Кук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Выручка группы по итогам первого полугодия сократилась с $2,8 млрд до $2,2 млрд. Компания отреагировала на падение спроса в нынешнем году снижением добычи на 20%, а в июне заявила, что больше не будет производить искусственные алмазы. Кроме того, на последнем в текущем году аукционе необработанных алмазов для сертифицированных дилеров компания заметно снизила цены на сырье, отмечает FT.

В мае нынешнего года британская горнодобывающая компания Anglo American, владеющая De Beers, объявила о масштабной реструктуризации. Она подразумевает, в частности, продажу в обозримом будущем De Beers и платинового бизнеса Amplats. Кроме того, компания ищет покупателей на бизнес, связанный с добычей никеля и коксующегося угля.

Кирилл Сарханянц