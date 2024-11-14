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Коммерсантъ FM
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Apple дали установку

Законопроект о предустановке RuStore прошел первое чтение

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательной предустановке магазина приложений RuStore на устройства Apple в России. Авторы проекта считают, что американская компания в России, как и в Европе, должна пойти навстречу регуляторам. Более того, интеграция с RuStore поможет ей сохранить российский рынок с учетом того, что из-за западных санкций все меньше оригинальных приложений из РФ доступны в App Store.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Госдума 13 ноября в первом чтении приняла законопроект, «запрещающий дискриминацию» отечественных разработчиков приложений и их пользователей. Так, инициатива призвана дать россиянам возможность устанавливать единый российский магазин приложений RuStore (разрабатывает компания VK) на импортных гаджетах, в том числе американской Apple. Проект был внесен в Госдуму 24 июня этого года группой депутатов и сенаторов, в том числе депутатом Антоном Горелкиным, сенаторами Андреем Клишасом и Артемом Шейкиным.

В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил о подготовке законопроекта о запрете на «ограничение установки и использования единого магазина приложений RuStore в мобильных устройствах и др. товарах». Реализуют это требование планируется через рассматриваемые сейчас поправки к ФЗ «О защите прав потребителей», которые в случае принятия вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Так как сейчас RuStore доступен для установки на всех устройствах с операционной системой Android, речь в законопроекте идет именно о продукции Apple.

«Технологически Apple готова: необходимые изменения в архитектуру ее операционных систем были внесены в начале года»,— рассказал “Ъ” Антон Горелкин. Это случилось после вступления в силу европейского Digital Market Act, когда пользователям из ЕС стал доступен альтернативный магазин приложений. По словам господина Горелкина, «Apple заинтересована в принятии законопроекта, ее руководство понимает, что из-за санкционного давления в App Store через пару лет может не остаться российских приложений. Пустить в свою экосистему RuStore может оказаться решением, которое устраивает всех». В VK отказались от комментариев.

Всего, по данным МТС за первый квартал 2024 года, в РФ было продано 7,4 млн смартфонов на 186 млрд руб., что больше по сравнению с 2023 годом на 15% в штуках и на 34% в деньгах. Apple занял 9,5% рынка в штуках и 37% в деньгах.

Розничные продавцы не могут отвечать за наличие или отсутствие определенного приложения на товарах вендора, напоминают в restore:. Единственное, что может обеспечить розница,— помощь покупателю по установке приложения на гаджет после приобретения товара. «Хотелось бы большего понимания со стороны законодателей в отношении того, каким образом этот процесс будет регламентироваться для всех участников цепочки продаж»,— добавили в restore:.

Однако, как считает представитель РАТЭК Антон Гуськов, законопроект требует доработки в другом аспекте. «Сейчас законодателям остается или отказаться от проекта, или обязать продавца устанавливать программное обеспечение после покупки по требованию потребителя. В принятой редакции ответственность исключительно на продавце»,— считает он.

В случае принятия закона есть два варианта развития событий, прогнозирует директор по информационным технологиям IT-компании Articul Александр Зырин: «Apple может пойти на требования, как в Европе — что вероятно, учитывая, что компания оплачивает штрафы и удаляет приложения из App Store по требованию Роскомнадзора. Но она может и отказать: в таком случае может быть введет запрет на распространение устройств компании или блокировка важных для пользователей сервисов, таких как App Store»,— считает эксперт.

Юрий Литвиненко, Тимофей Конев, Алексей Жабин, Алексей Старостин

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