Главные новости за 23 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Повторные выбросы мазута произошли утром 23 декабря в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете.

Администрация Сочи не подтвердила информацию о выбросе мазута на побережье. Ранее в соцсетях появились сведения о загрязнении территории в районе между Сочи и Лазаревским.

На Кубани организуют онлайн-трансляцию, благодаря которой за ликвидацией последствий разлива мазута в Анапе можно будет наблюдать в режиме реального времени.

Больше 4 тыс. т загрязненного грунта собрали специалисты и волонтеры на побережье Кубани и Крыма за сутки. Всего с начала ликвидации ЧС собрали 21 тыс. т.

В Краснодарском крае с момента крушения танкеров 15 декабря были найдены тела 12 дельфинов. Причиной их гибели, возможно, стал разлив мазута.

Из-за катастрофы в Черном море у дельфинов могут начаться вспышки заболеваний. Питание отравленной рыбой может негативно сказаться на их иммунитете, говорят экологи.

Выброс дельфинов-азовок в Новороссийске в АНО «Научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа"» оценивают как «чрезвычайно тревожную ситуацию».

Песок на пляжах Краснодарского края, где произошел выброс мазута после ЧП с крушением танкеров, планируют очистить до 1 февраля 2025 года.

Объем загрязненного мазутом грунта на побережье Краснодарского края может вырасти до 200 тыс. тонн.

Необходимую помощь уже получили 984 птицы, пострадавшие от выброса мазута на пляжи Краснодарского края. Еще 890 пернатых направили на реабилитацию.

В отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского МВД возбудило еще одно уголовное дело. Экс-мэра подозревают в 43-миллионной взятке, которую он якобы получил в ноябре 2023 года от сочинского предпринимателя через свою супругу Янину Копайгородскую.

В Краснодаре ввели карантин на площади 8,7 га после после выявления вируса коричневой морщинистости плодов томата в тепличном комплексе.

Министерство здравоохранения Краснодарского края организовало проверку после того, как врачи психбольницы в Краснодаре пожаловались на унижение со стороны руководства.