Объем загрязненного мазутом грунта на побережье Кубани может вырасти в 14 раз

Объем загрязненного мазутом грунта на побережье Краснодарского края может вырасти до 200 тыс. тонн. Сейчас специалисты вывезли только 14 тыс. тонн, заявил министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов в эфире телеканале «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Министр провел совещание в Анапе. Он пообещал проверить, достаточно ли площадок для утилизации земли, испорченной топливом.

Специалисты обследовали 130 км берега Краснодарского края после крушения танкеров с топливом утром 15 декабря. Основной объем выбросов произошел на побережье около Анапы и Темрюкского района. По данным МЧС России, в ликвидации последствий ЧП участвуют более 5 тыс. спасателей и волонтеров.

Татьяна Ручкина