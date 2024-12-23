Разлив мазута на Кубани может привести к вспышкам заболеваний у дельфинов

Из-за катастрофы в Черном море у дельфинов могут начаться вспышки заболеваний. Питание отравленной рыбой может негативно сказаться на их иммунитете, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на директора научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяну Белей.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Дельфины умеют обходить места загрязнений в море, однако последствия такой катастрофы могут наступить значительно позже, отметила директор. Накопление токсинов, полученных вместе с рыбкой, в организме дельфинов приводит к снижению иммунитета, в том числе к развитию болезней и вспышкам инфекционных заболеваний. Эксперт подчеркнула, что существует вероятность того, что популяция сможет избежать экологической катастрофы в Керченском проливе.

При обнаружении пострадавшего дельфина специалисты центра рекомендуют обратиться на горячую линию «Дельфы». Не рекомендуется предпринимать попытки спасти животное самостоятельно.

Алина Зорина