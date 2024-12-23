За ликвидацией ЧС в Анапе можно будет следить в режиме реального времени

По инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на Кубани организуют онлайн-трансляцию, благодаря которой за ликвидацией последствий разлива мазута в Анапе можно будет наблюдать в режиме реального времени. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края дал поручение организовать видеотрансляцию с побережья, чтобы все видели, как организована работа. Проведением онлайн-трансляции займется компания «Ростелеком».

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, загрязнение наблюдается на протяжении 54 км. Море регулярно выносит новые пятна на уже очищенные места. Для проведения активных работ добавят еще 50 самосвалов, погрузчики и мешки для сбора грунта. Завтра к концу дня ожидается прибытие техники и 350 тыс. мешков, которые раздадут волонтерам. Министр отмечает, что необходимо обеспечить безопасность всех, кто работает на месте.

Алина Зорина