Власти Сочи опровергли сведения о загрязнении побережья мазутом

Администрация Сочи не подтвердила информацию о выбросе мазута на побережье. Ранее в соцсетях появились сведения о загрязнении территории в районе между Сочи и Лазаревским. На запрос «Ъ-Сочи» мэрия уточнила, что признаков нефтепродуктов выявлено не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На предполагаемое место ЧП выехала комиссия. Специалисты установили, что в полосе прибоя находилась тина и растительные остатки, поднятые со дна после шторма.

В Telegram-каналах также распространяются сведения о повторном выбросе мазута в Анапе. Сообщения пока остаются неподтвержденными.

К утру 23 декабря с побережья Краснодарского края вывезли 14 тыс. тонн загрязненного грунта. Эксперты предполагают, что объемы могут достичь 200 тыс. тонн. Основной ущерб зафиксирован в Анапе, Темрюкском районе и Крыму.

Фил Златов