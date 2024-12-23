Власти Сочи опровергли сведения о загрязнении побережья мазутом
Администрация Сочи не подтвердила информацию о выбросе мазута на побережье. Ранее в соцсетях появились сведения о загрязнении территории в районе между Сочи и Лазаревским. На запрос «Ъ-Сочи» мэрия уточнила, что признаков нефтепродуктов выявлено не было.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
На предполагаемое место ЧП выехала комиссия. Специалисты установили, что в полосе прибоя находилась тина и растительные остатки, поднятые со дна после шторма.
В Telegram-каналах также распространяются сведения о повторном выбросе мазута в Анапе. Сообщения пока остаются неподтвержденными.
К утру 23 декабря с побережья Краснодарского края вывезли 14 тыс. тонн загрязненного грунта. Эксперты предполагают, что объемы могут достичь 200 тыс. тонн. Основной ущерб зафиксирован в Анапе, Темрюкском районе и Крыму.