Минздрав Кубани начал проверку после жалоб врачей психбольницы на начальство
Министерство здравоохранения Краснодарского края организовало проверку после того, как врачи психбольницы в Краснодаре пожаловались на унижение со стороны руководства. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ
В связи с опубликованным видеообращением о том, что начальство психиатрической больницы №7 в Краснодаре унижает и шантажирует персонал, была сформирована выездная комплексная комиссия министерства здравоохранения региона. С коллективом уже провели беседу.
Сейчас проводится проверка по всем озвученным доводам. По ее результатам будут приняты меры. Вопрос находится на контроле краевого министерства.