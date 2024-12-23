Минздрав Кубани начал проверку после жалоб врачей психбольницы на начальство

Министерство здравоохранения Краснодарского края организовало проверку после того, как врачи психбольницы в Краснодаре пожаловались на унижение со стороны руководства. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

В связи с опубликованным видеообращением о том, что начальство психиатрической больницы №7 в Краснодаре унижает и шантажирует персонал, была сформирована выездная комплексная комиссия министерства здравоохранения региона. С коллективом уже провели беседу.

Сейчас проводится проверка по всем озвученным доводам. По ее результатам будут приняты меры. Вопрос находится на контроле краевого министерства.

Алина Зорина