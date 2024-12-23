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В Краснодаре ввели карантин из-за вируса у томатов

В Краснодаре ввели карантин на площади 8,7 га после после выявления вируса коричневой морщинистости плодов томата. Его обнаружили в тепличном комплексе, расположенном в Пашковском сельском округе рядом с хутором Ленина, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Ведомством разработана программа по локализации очага вируса и ликвидации его популяции. Меры включают строгий контроль и обработку зараженных участков.

Вирус поражает растения семейства пасленовых, среди которых томаты и перец. Он вызывает мозаичный рисунок на листьях, а также приводит к деформации плодов, что может привести к потере до 80% урожая. Для здоровья человека вирус не представляет угрозы.

Фил Златов

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