За сутки на побережье Кубани и Крыма собрали 4 тысячи тонн загрязненного грунта

Больше 4 тыс. т загрязненного грунта собрали специалисты и волонтеры на побережье Кубани и Крыма за сутки. Всего с начала ликвидации ЧС собрали 21 тыс. т, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Глава края отметил, что специальная техника будет работать сколько потребуется до полного завершения работ на побережье. Ранее он сообщил, что для того, чтобы ускорить вывоз загрязненного мазутом песка с пляжей Краснодарского края, предоставят еще 50 самосвалов.

По данным МЧС России, в акватории Керченского пролива собрано 25 т нефтеводяной смеси, обследовано 170 кв. км акватории. В порту Анапы специалисты собрали более 14 т нефтеводяной смеси. На месте работают более 9 тыс. человек и 398 единиц техники.

В Республике Крым последствия разлива нефтепродуктов ликвидируют третий день. За это время собрали свыше 109 т загрязненного песка и грунта. Сегодня собрано и вывезено 49 т, очищено более 14 км береговой линии, всего — почти 25 км.

На шести участках были обнаружены масляные пятна небольших размеров. Один в Ленинском районе и пять на территории Керчи. Как отмечает МЧС, в работе задействованы более 450 человек и 39 единиц техники.

На месте происшествия работают более 10 тыс. человек и 360 единиц техники. Функционируют семь пунктов сбора волонтеров. Для добровольцев организованы пункты питания и обогрева, а также точки выдачи средств индивидуальной защиты и инвентаря.

Алина Зорина