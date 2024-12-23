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Число погибших после разлива мазута дельфинов увеличилось до 12

В Краснодарском крае с момента крушения танкеров 15 декабря были найдены тела 12 дельфинов. Причиной их гибели, возможно, стал разлив мазута, пишет «Ъ» со ссылкой на научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Восемь дельфинов были найдены местными жителями на пляже Алексино, расположенном в Новороссийске, примерно в 60 км от Анапы. Шесть тел нашли на берегу, а два — в воде. По мнению специалистов центра, причиной смерти дельфинов могли стать отравление парами мазута, рыбой или водой.

К моменту прибытия волонтеров из центра «Дельфа» в Новороссийск шторм унес три тела, поэтому удалось осмотреть только пять из них. Среди животных были две самки, два самца и один детеныш-самец. Все они были упитанными, без видимых повреждений кожи, следов сетей или мазута. Однако у двух самок в горле и дыхале были обнаружены кровь и пена. Волонтеры взяли пробы для дальнейшего исследования причин смерти. На Бугазской косе, в Сукко, Варваровке и Кабардинке были найдены еще четыре тела, на которых не было следов мазута.

Алина Зорина

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