На Кубани почти 1000 птиц спасли и 890 отправили на реабилитацию

Необходимую помощь уже получили 984 птицы, пострадавшие от выброса мазута на пляжи Краснодарского края. Еще 890 пернатых направили на реабилитацию, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Анапы Фото: мэрия Анапы

Из отправленных на реабилитацию птиц 241 принял краснодарский «Сафари Парк», 32 — темрюкский зоопарк «Лукоморье». Еще более 600 птиц принял ставропольский центр «Пеликан», сообщили власти курорта.

Пункт оказания помощи пострадавшим птицам в Витязево посетил и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который прибыл 23 декабря в Краснодарский край для оценки ликвидации последствий экокатастрофы на Кубани.

В мэрии отметили, что пункты оказания помощи птицам работают круглосуточно. По данным властей, жители города и туристы продолжают привозить туда птиц. Для пострадавших пернатых подготовили антибиотики, сорбенты, ветеринарный крахмал, чистящие средства. Спасают птиц почти 100 человек, 26 из них очищают перья, дают необходимые препараты, кормят и обогревают, остальные заняты поиском и доставкой животных.

Татьяна Ручкина