«Дельфа»: выброс дельфинов в Новороссийске — чрезвычайно тревожная ситуация
Выброс восьми дельфинов-азовок в Новороссийске в АНО «Научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа"» оценивают как «чрезвычайно тревожную ситуацию».
Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа»
«В Новороссийске в Алексино (60-70 км от Анапы) — сегодня были обнаружены очевидцами восемь свежих тел азовок. Шесть — на берегу, два — в воде без внешних видимых следов мазута. Это — массовый выброс. <…> На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи крайне редки»,— рассказала руководитель центра «Дельфа» Татьяна Белей.
По ее словам, волонетеры осмотрели погибших дельфинов, ими оказались: две самки, два самца и самец детеныш (остальных унесло в море во время шторма). Все млекопитающие, по словам Татьяны Белей, упитанные, без поражений кожи, следов сетей и мазута. У двух самок — кровь и пена в горле и дыхале. Были отобраны пробы для выяснения причин смерти. Не исключается острая интоксикация (парами мазута, отравленной рыбой или водой), острая инфекция, внутренние травмы.
«Необходимо расследование, проведение вскрытия для выяснения точных причин смерти этих китообразных. Контролирующие органы поставлены в известность. Во время ЧС необходим протокол совместных действий»,— отметила руководитель Центра спасения дельфинов.
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