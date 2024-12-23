«Дельфа»: выброс дельфинов в Новороссийске — чрезвычайно тревожная ситуация

Выброс восьми дельфинов-азовок в Новороссийске в АНО «Научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа"» оценивают как «чрезвычайно тревожную ситуацию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа»

«В Новороссийске в Алексино (60-70 км от Анапы) — сегодня были обнаружены очевидцами восемь свежих тел азовок. Шесть — на берегу, два — в воде без внешних видимых следов мазута. Это — массовый выброс. <…> На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи крайне редки»,— рассказала руководитель центра «Дельфа» Татьяна Белей.

По ее словам, волонетеры осмотрели погибших дельфинов, ими оказались: две самки, два самца и самец детеныш (остальных унесло в море во время шторма). Все млекопитающие, по словам Татьяны Белей, упитанные, без поражений кожи, следов сетей и мазута. У двух самок — кровь и пена в горле и дыхале. Были отобраны пробы для выяснения причин смерти. Не исключается острая интоксикация (парами мазута, отравленной рыбой или водой), острая инфекция, внутренние травмы.

«Необходимо расследование, проведение вскрытия для выяснения точных причин смерти этих китообразных. Контролирующие органы поставлены в известность. Во время ЧС необходим протокол совместных действий»,— отметила руководитель Центра спасения дельфинов.

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Все они относятся к исчезающим и уязвимым видам и требуют особой защиты Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Афалины, снятые во время научных выходов в море Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Афалины, снятые во время научных выходов в море Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Белобочки, снятые во время научных выходов в море Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Следующая фотография 1 / 19 Выездная служба спасения — помощь пострадавшим диким китообразным на берегу и в море Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» С 2022 года волонтеры и специалисты «Дельфы» оказали ветеринарную и паллиативную помощь более 25 тяжело больным дельфинам Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» С 2022 были спасены 8 критически больных дельфинов Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Официально Центр начал вести работу в конце 2017 года Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Центр организовал волонтерские группы по оказанию помощи дельфинам в Сочи, Новороссийске, Геленджике, Анапе Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» С 2018 года Центру спасения дельфинов «Дельфа» вызволил из рыбацких сетей более 20 дельфинов Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Помощь дельфинам, застрявшим в рыбацких ставниках Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Центр проводит научные исследования, направленные на защиту дельфинов. На фото — бесконтактное взятие проб выдохов дельфинов для оценки статуса здоровья популяции Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Центр организует морские экспедиции с целью изучения популяций черноморских дельфинов и привлечения внимания к проблемам сохранения исчезающих видов китообразных Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Съемка дельфинов для ID фотокаталога (для индивидуального распознавания особей) Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Взятие проб у погибшей азовки для исследования предположительных причин гибели. Центр ведет статистику выбросов погибших китообразных, с 2018 года зафиксировано 2503 погибших дельфинов Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Центр проводит теоретические и практические занятия для волонтеров Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Уборка мусора на берегу и в море Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» Центр проводит семинары, курсы, мастер-классы Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» А также тренинги на берегу моря Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа» В Черном море обитает три вида китообразных: афалина, белобочка и азовка. Все они относятся к исчезающим и уязвимым видам и требуют особой защиты Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Афалины, снятые во время научных выходов в море Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Афалины, снятые во время научных выходов в море Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Белобочки, снятые во время научных выходов в море Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Смотреть

Всего за неделю на побережье Краснодарского края было обнаружено 10 погибших азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута.

Наталья Решетняк