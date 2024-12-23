Экс-главу Сочи Копайгородского подозревают в получении 43-миллионной взятки

В отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского МВД возбудило еще одно уголовное дело. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, экс-мэра подозревают в 43-миллионной взятке, которую он якобы получил в ноябре 2023 года от сочинского предпринимателя через свою супругу Янину Копайгородскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

«Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством»,— пояснили в МВД России. В ответ господин Копайгородский должен был создать для предпринимателя благоприятные условия для развития бизнеса и оказывать общее покровительство.

Алексея и Янину Копайгородских задержали осенью 2024 года. В их домах и офисах в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре провели более 50 обысков. В МВД уточнили, что были изъяты деньги, ценности, документы и другие предметы. Бывшего мэра заключили под стражу, его супруга находится под домашним арестом.

Татьяна Ручкина