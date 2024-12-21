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Коммерсантъ FM
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Орбан: Венгрия получила от Болгарии гарантии транзита газа из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о получении от Болгарии гарантий, что транзит российского газа через «Турецкий поток» и Балканы не будет ограничен. Он рассказал об этом после встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым в Софии.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Год назад Венгрия столкнулась с попытками Болгарии прекратить работу газового коридора, что потребовало переговоров с политическими партнерами для предотвращения этого, пояснил премьер. По словам господина Орбана, удалось достичь договоренностей, но после смены правительства в Болгарии возникла необходимость вновь обсудить этот вопрос.

«Наша задача — договориться с президентом и будущими членами правительства, чтобы такого не было, чтобы маршрут поставок был в безопасности. Эти гарантии я вчера получил»,— подчеркнул Виктор Орбан на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Через «Балканский поток» (ответвление «Турецкого потока») в Болгарию каждый год поставляется около 18 млрд куб. м газа в Сербию и Венгрию. 10 декабря болгарское Минэнерго допустило остановку транзита российского газа из-за санкций США в отношении «Газпромбанка». 13 декабря МИД Венгрии сообщил, что власти страны решили с Болгарией вопрос с платежами за российский газ, но детали не раскрыл.

Подробнее о санкциях — в публикации «Ъ» «За газ вы еще заплатите».

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