Глава Минэнерго Болгарии допустил остановку транзита газа РФ из-за санкций США

Исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Владимир Малинов допустил прекращение транзита российского газа по «Балканскому потоку» (продолжение «Турецкого потока») из-за санкций США в отношении «Газпромбанка». До введения ограничений через банк российская сторона оплачивала транзит газа из Турции через Болгарию в Сербию.

По словам господина Малинова, которые приводит News.bg, болгарский оператор «Булгартрансгаз» может прекратить транспортировку газа, если «Газпромбанк» не разъяснит условия оплаты услуги российской стороной. Министр отметил, что болгарская компания выполнила свои обязательства по контрактам. Время на внесение необходимых платежей, как уточнил господин Малинов, «еще есть», так как санкции США вступают в силу 20 декабря.

Источник ТАСС, близкий к «Булгартрансгаз», заявил, что отключение российской стороны от услуги стало бы «крайней мерой». «Прекращение транзита российского газа через болгарскую территорию стало бы крайней мерой, речь о которой пока не идет»,— сказал собеседник агентства. Проблемы с оплатой транзита он назвал «неприятной ситуацией», но заявил, что «ничего критического не происходит».

Через «Балканский поток» в Болгарию каждый год поставляется около 18 млрд куб. м газа в Сербию и Венгрию. С начала 2022 года Болгария заработала на транзите более $750 млн, пишет Bloomberg.

Об ограничениях — в материале «Ъ» «За газ вы еще заплатите».