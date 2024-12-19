0,35 процента составила инфляция в России на неделе с 10 по 16 декабря, сообщил Росстат. Таким образом, показатель снизился вторую неделю подряд — после 0,48% на неделе с 3 по 9 декабря и 0,5% — с 26 ноября по 2 декабря. Накопленная с начала года инфляция достигла 9,14%, что выше прогноза ЦБ в 8–8,5%. По оценке Минэкономики, в годовом выражении к 16 декабря темпы роста цен достигли 9,52%. Некоторое замедление недельной инфляции зафиксировано на фоне нового роста инфляционных ожиданий. Как следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу ЦБ, в декабре показатель ожидаемой через год инфляции вырос до 13,9% с 13,4% в ноябре. Оценка наблюдаемой инфляции увеличилась до 15,9% с 15,3%.