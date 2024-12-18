В эфире «радиостанции Судного дня» передали гимн СССР и «Лебединое озеро»

В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «радиостанция Судного дня», произошел второй за месяц инцидент с появлением нерелевантного контента. Вчера вечером радиолюбители могли услышать там песню Shaman «Я русский», гимн СССР и музыку из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского.

Согласно трансляции на YouTube-канале радиостанции, в 22:32 мск символы на экране частот сложились в изображение животного и надпись Gromel. В эфире также прозвучали слова «Это Громель». Примерно через 20 минут после этого снова транслировалась музыка, включая фрагмент из балета П. И. Чайковского и государственный гимн СССР.

На сайте, где ведется мониторинг активности УВБ-76, с 22:00 до 00:00 мск частота вещания не указывалась. В Telegram-каналах сообщалось о возможном взломе.

Радиостанция работает на частоте 4625 кГц, транслируя короткие монотонные жужжащие звуки. За этот характерный звук сигнала радиостанция получила свое второе название — «Жужжалка». Изредка эфир прерывается на зашифрованные послания. 13 декабря радиостанция передала 24 сообщения, что стало самой «многословной» передачей за всю историю ее существования. Точное назначение УВБ-76 остается неизвестным.

Подробнее о радиостанции — в материале «Ъ FM» «Что скрывает частота».