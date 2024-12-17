ГД приняла закон о сохранении рабочих мест за участниками СВО на период службы

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон о сохранении рабочих мест участников военной операции на весь период их службы по контракту. Документ также предоставляет гарантии супругам военнослужащих.

В настоящий момент закон предусматривает сохранение рабочего места за работником, подписавшим контракт с Минобороны, только на три месяца. В пояснительной записке отмечалось, что заключение контракта на срок более года может привести к увольнению военнослужащего и к невозможности реализовать меры социальной поддержки.

Супругам военнослужащих предоставляются гарантии сохранения рабочего места при сокращении штата работников. Документ также устанавливает возможность сохранения рабочих мест за работниками, которые поступили на службу в войска Росгвардии по мобилизации.

Инициатором закона стало правительство. На рассмотрение в Госдуму законопроект был внесен 1 ноября, в первом чтении его приняли 27 ноября.